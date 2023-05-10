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Квартиры в Municipality of Larissa, Греция

Лариса
47
Лептокарья
21
Литохоро
19
Квартира В архив
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47 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 43,000
Квартира 1 спальня в Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 115,000
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 130,000
Квартира 3 спальни в Platamonas, Греция
Квартира 3 спальни
Platamonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 193,000
Квартира 2 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Этаж 3/1
€ 120,000
Квартира 1 комната в Литохоро, Греция
Квартира 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Этаж -1/1
€ 19,000
Квартира 2 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 2 комнаты
Литохоро, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 60,000
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 75,000
Квартира 1 спальня в Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 55,000
Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 80,000
Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 80,000
Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 80,000
Квартира 2 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Этаж 2/1
€ 80,000
Квартира 4 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 4 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 89,900
Квартира 1 комната в Литохоро, Греция
Квартира 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 65,000
Квартира 1 спальня в Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 75,000
Квартира 1 спальня в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 75,000
Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 85,000
Квартира 2 спальни в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Квартира 1 комната в Municipality of Larissa, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Larissa, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 39,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Larissa, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Larissa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Квартира 3 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 3 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 90,000
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 90,000
Квартира 2 спальни в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 117,000
Квартира 2 спальни в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 110,000
Квартира 3 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 3 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 145,000
Квартира 1 комната в Лептокарья, Греция
Квартира 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 70,000
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 110,000

Параметры недвижимости в Municipality of Larissa, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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