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Жильё с видом на горы в Municipality of Kroustas, Греция

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Параметры недвижимости в Municipality of Kroustas, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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