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Купить таунхаус с видом на море в Municipality of Kritsa, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнатыв Крица, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Крица, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 3
€ 40,000
Продается таунхаус площадью 67 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. …
Таунхаус 4 спальнив Крица, Греция
Таунхаус 4 спальни
Крица, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…

Параметры недвижимости в Municipality of Kritsa, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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