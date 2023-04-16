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Купить недвижимость с видом на море в Municipality of Kritsa, Греция

5 объектов найдено
Таунхаус 3 комнатыв Крица, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Крица, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 3
€ 40,000
Продается таунхаус площадью 67 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. …
Коттедж 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Коттедж 4 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 630,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Таунхаус 4 спальнив Крица, Греция
Таунхаус 4 спальни
Крица, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
Коттедж 2 спальнив Крица, Греция
Коттедж 2 спальни
Крица, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 199,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Второй этаж состоит из одной …

Параметры недвижимости в Municipality of Kritsa, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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