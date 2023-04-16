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Купить недвижимость с видом на горы в Municipality of Kritsa, Греция

14 объектов найдено
Таунхаус 3 комнатыв Крица, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Крица, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 3
€ 40,000
Продается таунхаус площадью 67 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. …
Коттедж 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Таунхаус 4 спальнив Крица, Греция
Таунхаус 4 спальни
Крица, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
Таунхаус 2 спальнив Крица, Греция
Таунхаус 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 3 спальнив Крица, Греция
Таунхаус 3 спальни
Крица, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
Таунхаус 3 спальнив Крица, Греция
Таунхаус 3 спальни
Крица, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
Квартира 2 спальнив Крица, Греция
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 2 спальнив Крица, Греция
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 43,000
Продается квартира 80 кв.м. в поселке Крица, Крит. Квартира была построена в 1987 году и рас…
Квартира 1 спальняв Крица, Греция
Квартира 1 спальня
Крица, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 33,000
Продается квартира 53 кв.м. в поселке Крица, Крит. Квартира, построенная в 1987 году, распол…
Коттедж 2 спальнив Крица, Греция
Коттедж 2 спальни
Крица, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Таунхаус 3 спальнив Крица, Греция
Таунхаус 3 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается таунхаус площадью 157 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Квартира 2 спальнив Крица, Греция
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Таунхаус 2 спальнив Крица, Греция
Таунхаус 2 спальни
Крица, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Коттедж 2 спальнив Крица, Греция
Коттедж 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…

Параметры недвижимости в Municipality of Kritsa, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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