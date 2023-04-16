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Купить коттедж в Municipality of Kritsa, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Коттедж 4 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 630,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 2 спальнив Крица, Греция
Коттедж 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
Коттедж 2 спальнив Крица, Греция
Коттедж 2 спальни
Крица, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 2 спальнив Крица, Греция
Коттедж 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
Коттедж 2 спальнив Крица, Греция
Коттедж 2 спальни
Крица, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 199,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Второй этаж состоит из одной …

Параметры недвижимости в Municipality of Kritsa, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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