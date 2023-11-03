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Бунгало в Municipality of Kritsa, Греция

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Параметры недвижимости в Municipality of Kritsa, Греция

с видом на горы
недорогая
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