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Купить квартиру в Municipality of Kritsa, Греция

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5 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Крица, Греция
Квартира 1 спальня
Крица, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 70,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на в…
Квартира 2 спальнив Крица, Греция
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 2 спальнив Крица, Греция
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 43,000
Продается квартира 80 кв.м. в поселке Крица, Крит. Квартира была построена в 1987 году и рас…
Квартира 1 спальняв Крица, Греция
Квартира 1 спальня
Крица, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 33,000
Продается квартира 53 кв.м. в поселке Крица, Крит. Квартира, построенная в 1987 году, распол…
Квартира 2 спальнив Крица, Греция
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …

Параметры недвижимости в Municipality of Kritsa, Греция

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с видом на море
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с видом на озеро
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