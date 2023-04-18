Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Кос
  6. Коттеджи

Купить коттедж в Кос, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 спальнив Lambi, Греция
Коттедж 2 спальни
Lambi, Греция
1 ванных комнат 90 м²
€ 300,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Irakleio - 90 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …

Параметры недвижимости в Кос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти