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Купить квартиру в Кос, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Lambi, Греция
Квартира 2 спальни
Lambi, Греция
1 ванных комнат 91 м²
€ 105,000
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens Center: Athens - 91 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …
Квартира 2 спальнив Lambi, Греция
Квартира 2 спальни
Lambi, Греция
1 ванных комнат 135 м²
€ 220,000
Amerikis square - central of Athens: apartment οφ 135sq.m. 2nd floor bright in good conditio…
Квартира 2 спальнив Lambi, Греция
Квартира 2 спальни
Lambi, Греция
1 ванных комнат 112 м²
€ 135,000
Amerikis square central of Athens, apartment of 112sq.m. bright 3rd floor in very good condi…

Параметры недвижимости в Кос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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