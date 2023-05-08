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Коттеджи в Municipality of Korydallos, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Korydallos, Греция
Коттедж 3 спальни
Korydallos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 420,000

Параметры недвижимости в Municipality of Korydallos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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