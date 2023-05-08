Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Korydallos
  6. Квартиры

Квартиры в Municipality of Korydallos, Греция

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Korydallos, Греция
Квартира 3 спальни
Korydallos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 137,000
Квартира 1 спальня в Korydallos, Греция
Квартира 1 спальня
Korydallos, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 28,000
Квартира 3 спальни в Korydallos, Греция
Квартира 3 спальни
Korydallos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 155,000

Параметры недвижимости в Municipality of Korydallos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти