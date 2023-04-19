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Купить недвижимость в Municipality of Kifisia, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Kifisia, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 313 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …

Параметры недвижимости в Municipality of Kifisia, Греция

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