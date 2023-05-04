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Таунхаусы в Municipality of Kato Chorion, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Episkopi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Episkopi, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 48,000
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Kato Chorion, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Kato Chorion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 180,000

Параметры недвижимости в Municipality of Kato Chorion, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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