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Жильё в Municipality of Kato Chorion, Греция

7 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Episkopi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Episkopi, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 48,000
Коттедж 3 спальни в Като Хорио, Греция
Коттедж 3 спальни
Като Хорио, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 400,000
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Kato Chorion, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Kato Chorion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Коттедж 2 спальни в Episkopi, Греция
Коттедж 2 спальни
Episkopi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Коттедж 2 спальни в Като Хорио, Греция
Коттедж 2 спальни
Като Хорио, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 135,000
Коттедж 1 спальня в Municipality of Kato Chorion, Греция
Коттедж 1 спальня
Municipality of Kato Chorion, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 37,000
Коттедж 2 спальни в Episkopi, Греция
Коттедж 2 спальни
Episkopi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 110,000

Параметры недвижимости в Municipality of Kato Chorion, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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