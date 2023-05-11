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  5. дим Кастория

Жильё с видом на горы в дим Кастория, Греция

Кастория
8
7 объектов найдено
Коттедж 6 спален в Maniaki, Греция
Коттедж 6 спален
Maniaki, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 330,000
Таунхаус 2 спальни в Polyneri, Греция
Таунхаус 2 спальни
Polyneri, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 300,000
Коттедж 5 спален в дим Кастория, Греция
Коттедж 5 спален
дим Кастория, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 400,000
Коттедж 6 спален в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 6 спален
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 157,500
Коттедж 5 спален в Chloi, Греция
Коттедж 5 спален
Chloi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 230,000
Коттедж 4 спальни в Lavdas, Греция
Коттедж 4 спальни
Lavdas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 640,000
Квартира 3 спальни в дим Кастория, Греция
Квартира 3 спальни
дим Кастория, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 75,000

Параметры недвижимости в дим Кастория, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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