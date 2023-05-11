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Коттеджи с видом на море в дим Кастория, Греция

Кастория
6
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Chloi, Греция
Коттедж 5 спален
Chloi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 230,000

Параметры недвижимости в дим Кастория, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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