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Квартиры с видом на горы в дим Кастория, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в дим Кастория, Греция
Квартира 3 спальни
дим Кастория, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 75,000

Параметры недвижимости в дим Кастория, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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