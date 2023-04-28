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Жильё с видом на горы в Municipality of Kasos, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Agia Marina, Греция
Коттедж 2 спальни
Agia Marina, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 99 кв.м на островах Додеканес. Первый этаж состоит из г…

Параметры недвижимости в Municipality of Kasos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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