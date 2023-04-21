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Виллы в Municipality of Kalon Chorion, Греция

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6 объектов найдено
Вилла 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Эта вилла - роскошная жемчужина с видом на залив с видом на город Агиос Николаос и горы Сити…
Вилла 6 спален в Кало Хорьё, Греция
Вилла 6 спален
Кало Хорьё, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Предлагается в продажу проект с 3 виллами на Крите. Общая площадь каждой виллы составляет 13…
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…

Параметры недвижимости в Municipality of Kalon Chorion, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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