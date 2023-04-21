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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Kalon Chorion, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
Таунхаус 3 спальни в Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 4 спальни в Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 4 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
Таунхаус 4 спальни в Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 4 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 4 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 86,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…

Параметры недвижимости в Municipality of Kalon Chorion, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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