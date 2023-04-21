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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Kalon Chorion, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Кало Хорьё, Греция
Коттедж 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 1 комната в Кало Хорьё, Греция
Коттедж 1 комната
Кало Хорьё, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…

Параметры недвижимости в Municipality of Kalon Chorion, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
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