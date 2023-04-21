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Квартиры в Municipality of Kalon Chorion, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 120,000
Продается недостроенная квартира 110 кв.м. в Истро, восточный Крит. Квартира находится на 1 …

Параметры недвижимости в Municipality of Kalon Chorion, Греция

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