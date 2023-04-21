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Жильё в Municipality of Kalon Chorion, Греция

17 объектов найдено
Коттедж 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 37 кв.м в центральной Греции. Коттедж сос…
Коттедж 3 спальни в Кало Хорьё, Греция
Коттедж 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Вилла 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Эта вилла - роскошная жемчужина с видом на залив с видом на город Агиос Николаос и горы Сити…
Таунхаус 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
Коттедж 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Таунхаус 3 спальни в Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Вилла 6 спален в Кало Хорьё, Греция
Вилла 6 спален
Кало Хорьё, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Таунхаус 4 спальни в Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 4 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
Таунхаус 4 спальни в Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 4 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 4 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 86,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Вилла 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Предлагается в продажу проект с 3 виллами на Крите. Общая площадь каждой виллы составляет 13…
Квартира 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 120,000
Продается недостроенная квартира 110 кв.м. в Истро, восточный Крит. Квартира находится на 1 …
Таунхаус 1 спальня в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 60 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 …
Коттедж 1 комната в Кало Хорьё, Греция
Коттедж 1 комната
Кало Хорьё, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…

Параметры недвижимости в Municipality of Kalon Chorion, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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