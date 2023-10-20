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Дома в Каллифея, Греция

6 объектов найдено
Дом 2 спальни в Каллифея, Греция
Дом 2 спальни
Каллифея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Этот мезонет расположен в популярной туристической деревне Каллифея, в 400 метрах от песчано…
€250,000
Дом 9 спален в Каллифея, Греция
Дом 9 спален
Каллифея, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Дом расположен в популярной деревне Каллитея, в 750 метрах от пляжа и в 300 метрах от центра…
€690,000
Дом 6 спален в Каллифея, Греция
Дом 6 спален
Каллифея, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
The house is located in a popular village Kalithea 600 meters from the beach. There is a gar…
€650,000
Дом 5 спален с Spalni в Каллифея, Греция
Дом 5 спален с Spalni
Каллифея, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Эта вилла расположена в деревне Калифея всего в 70 метрах от пляжа. Вилла построена на 1000 …
€3,00 млн
Дом 4 спальни с Spalni в Каллифея, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Каллифея, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
The luxury apartment complex is located in only 400 meters from the picturesque sandy beach …
€259,000
Дом 4 спальни с Spalni в Каллифея, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Каллифея, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 130 м²
The maisonetta is located in a quiet area of a popular tourist village which is named Kallit…
€280,000
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