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Квартиры в Каллифея, Греция

однокомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня
Каллифея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Эта квартира расположена в популярном туристическом поселке Каллитея в 600 метрах от песчано…
€110,000
Квартира 2 спальни в Каллифея, Греция
Квартира 2 спальни
Каллифея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Эта квартира расположена в популярном туристическом поселке Калитея в 600 метрах от песчаног…
€135,000
Квартира 1 спальня в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня
Каллифея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Эта квартира расположена в популярном туристическом поселке Калитея в 600 метрах от песчаног…
€65,000
Квартира 1 спальня с Spalni в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Каллифея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Квартира расположена в 400 метрах от живописного песчаного пляжа в деревне Каллитея.  Кварти…
€84,000
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