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Коттеджи в Municipality of Kalesia, Греция

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Параметры недвижимости в Municipality of Kalesia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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