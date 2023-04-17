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Купить таунхаус в Каламата, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 1 спальняв kato berga, Греция
Таунхаус 1 спальня
kato berga, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…

Параметры недвижимости в Каламата, Греция

с видом на горы
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с бассейном
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