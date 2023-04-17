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Купить недвижимость с видом на море в Каламата, Греция

1 объект найдено
Вилла 4 спальнив kato karbeli, Греция
Вилла 4 спальни
kato karbeli, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …

Параметры недвижимости в Каламата, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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