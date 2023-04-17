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Купить квартиру в Каламата, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Каламата, Греция
Квартира 2 спальни
Каламата, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 370,000
Продается квартира, Каламата, 109 квадратных метров., Уровни 1, 2-й этаж, комната 5, спальня…

Параметры недвижимости в Каламата, Греция

с видом на горы
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с видом на озеро
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