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Купить недвижимость в Каламата, Греция

4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Каламата, Греция
Квартира 2 спальни
Каламата, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 370,000
Продается квартира, Каламата, 109 квадратных метров., Уровни 1, 2-й этаж, комната 5, спальня…
Вилла 7 спаленв Каламата, Греция
Вилла 7 спален
Каламата, Греция
6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продажа виллы, Каламата, 460 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа; ό & пи; & ep…
Вилла 4 спальнив kato karbeli, Греция
Вилла 4 спальни
kato karbeli, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Таунхаус 1 спальняв kato berga, Греция
Таунхаус 1 спальня
kato berga, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…

Параметры недвижимости в Каламата, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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