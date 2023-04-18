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Купить коттедж с видом на море в Municipality of Kalamafka, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 спальняв Municipality of Kalamafka, Греция
Коттедж 1 спальня
Municipality of Kalamafka, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 117,500
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…

Параметры недвижимости в Municipality of Kalamafka, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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