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Виллы с бассейном в Municipality of Ilida, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Кардамас, Греция
Вилла 5 спален
Кардамас, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 3,500,000

Параметры недвижимости в Municipality of Ilida, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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