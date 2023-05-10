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Таунхаусы в Municipality of Ilida, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната в Ровиата, Греция
Таунхаус 1 комната
Ровиата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000

Параметры недвижимости в Municipality of Ilida, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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