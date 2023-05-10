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Коттеджи с видом на море в Municipality of Ilida, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Дунайка, Греция
Коттедж 4 спальни
Дунайка, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 180,000

Параметры недвижимости в Municipality of Ilida, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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