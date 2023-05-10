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  5. Municipality of Ilida

Жильё в Municipality of Ilida, Греция

Амалиада
3
7 объектов найдено
Коттедж 2 комнаты в Курутас, Греция
Коттедж 2 комнаты
Курутас, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 166,000
Вилла 5 спален в Кардамас, Греция
Вилла 5 спален
Кардамас, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Коттедж 5 спален в Кардамас, Греция
Коттедж 5 спален
Кардамас, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 360,000
Вилла 4 спальни в Сости, Греция
Вилла 4 спальни
Сости, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 295,000
Коттедж 1 комната в Кардамас, Греция
Коттедж 1 комната
Кардамас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Коттедж 4 спальни в Дунайка, Греция
Коттедж 4 спальни
Дунайка, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 180,000
Таунхаус 1 комната в Ровиата, Греция
Таунхаус 1 комната
Ровиата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000

Параметры недвижимости в Municipality of Ilida, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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