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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Ierapetra, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 151 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается недостроенный дом площадью 50 кв.м. в поселке Кендри, регион Иерапетра на острове …

Параметры недвижимости в Municipality of Ierapetra, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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