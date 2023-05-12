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Жильё с видом на море в Municipality of Ierapetra, Греция

5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 64,000
Продается квартира площадью 32 кв.м. в городе Иерапетра, всего в 110 метрах от городского пл…
Вилла 1 комната в Vainia, Греция
Вилла 1 комната
Vainia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 695,000
Продается красивая вилла на юго-западном побережье Крита, в 2 км от города Иерапетра. Вилла …
Квартира 3 спальни в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 267,000
Продается квартира площадью 107 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Коттедж 3 спальни в Gra Lygia, Греция
Коттедж 3 спальни
Gra Lygia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 410,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни в Иерапетра, Греция
Коттедж 3 спальни
Иерапетра, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …

Параметры недвижимости в Municipality of Ierapetra, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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