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Жильё с видом на горы в Municipality of Ierapetra, Греция

5 объектов найдено
Вилла 1 комната в Vainia, Греция
Вилла 1 комната
Vainia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 695,000
Продается красивая вилла на юго-западном побережье Крита, в 2 км от города Иерапетра. Вилла …
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 151 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Коттедж 2 спальни в Кендри, Греция
Коттедж 2 спальни
Кендри, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 38,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Таунхаус 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается недостроенный дом площадью 50 кв.м. в поселке Кендри, регион Иерапетра на острове …
Коттедж 5 спален в Кендри, Греция
Коттедж 5 спален
Кендри, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…

Параметры недвижимости в Municipality of Ierapetra, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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