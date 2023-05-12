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Коттеджи с видом на море в Municipality of Ierapetra, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Gra Lygia, Греция
Коттедж 3 спальни
Gra Lygia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 410,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни в Иерапетра, Греция
Коттедж 3 спальни
Иерапетра, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …

Параметры недвижимости в Municipality of Ierapetra, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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