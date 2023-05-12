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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Ierapetra, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Кендри, Греция
Коттедж 2 спальни
Кендри, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 38,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 5 спален в Кендри, Греция
Коттедж 5 спален
Кендри, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…

Параметры недвижимости в Municipality of Ierapetra, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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