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Коттеджи в Municipality of Ierapetra, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 107 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€269,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Кендри, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Кендри, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
€150,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Gra Lygia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Gra Lygia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€410,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
€110,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Иерапетра, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Иерапетра, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€350,000

Параметры недвижимости в Municipality of Ierapetra, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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