Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Municipality of Ierapetra
  6. Квартиры

Квартиры с видом на море в Municipality of Ierapetra, Греция

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 64,000
Продается квартира площадью 32 кв.м. в городе Иерапетра, всего в 110 метрах от городского пл…
Квартира 3 спальни в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 267,000
Продается квартира площадью 107 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…

Параметры недвижимости в Municipality of Ierapetra, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти