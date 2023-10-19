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Жильё в Municipality of Ierapetra, Греция

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12 объектов найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Продается небольшой комплекс апартаментов на 1-м и 2-м этажах в центре Иерапетры общей площа…
€160,000
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Vainia, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Vainia, Греция
Комнаты 1
Площадь 312 м²
Количество этажей 1
Продается красивая вилла на юго-западном побережье Крита, в 2 км от города Иерапетра. Вилла …
€695,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 107 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€267,000
Квартира 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/1
Продается однокомнатная квартира площадью 35 кв.м. в городе Иерапетра, юг Крита. Квартира ра…
€96,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 107 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€269,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€210,000
Таунхаус 3 комнаты с видом на город, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 3 комнаты с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 3
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 171 кв.м на острове Крит. Таyнхаус делится на три отдельные квар…
€210,000
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€110,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Кендри, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Кендри, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
€150,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Gra Lygia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Gra Lygia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€410,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
€110,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Иерапетра, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Иерапетра, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€350,000

Параметры недвижимости в Municipality of Ierapetra, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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