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Таунхаусы в Municipality of Gouve, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
€280,000

Параметры недвижимости в Municipality of Gouve, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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