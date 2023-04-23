Вилла 3 спальни agios nikolaos, Греция 6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 590,259

Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…