ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Municipality of Gortynia
Жильё в Municipality of Gortynia, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
Цена по запросу
Property Code: 11426 - House FOR SALE in Soligeia Pefkali for €720.000 . This 170 sq. m. fur…
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
3 Количество комнат
200 м²
2/1 Этаж
€ 1,155,000
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Вилла 3 спальни
agios nikolaos, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 590,259
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 157,402
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 255,779
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
Квартира 13 спален
Никити, Греция
13 ванных комнат
441 м²
€ 430,000
Unfinished complex of the apartments is located in Nikiti 600 meters from the beach. The plo…
Вилла 9 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 668,960
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу недалеко от живописного городка Олимпийской Ри…
Квартира 4 спальни
Chaniotis, Греция
2 ванных комнат
165 м²
€ 400,012
Код недвижимости: 3-569 - Мезонет на продажу в Паллини Чаньотис для € 380.000. Это 165 кв. М…
Таунхаус 5 спален
Митилини, Греция
7 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 403,344
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
Дом 4 спальни
Kavallari, Греция
3 ванных комнат
€ 300,000
Filiro ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 280 m2, 2 Уровни, …
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат
90 м²
€ 130,000
Код недвижимости: HPS3323 - Квартира на продажу в Салониках Charilaou для € 130.000 . Это 90…
Дом 4 спальни
Македонии и Фракии, Греция
5 Количество комнат
290 м²
Количество этажей 2
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
Параметры недвижимости в Municipality of Gortynia, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты