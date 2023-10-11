Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Municipality of Gergeri
  5. Коттеджи

Коттеджи в Municipality of Gergeri, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в District of Gortys, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
District of Gortys, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается отдельно стоящий дом на Крите 90 кв.м. с панорамным видом в 20 минутах от Ираклион…
€250,000

Параметры недвижимости в Municipality of Gergeri, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти