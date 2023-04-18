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Купить квартиру с видом на горы в Municipality of Fyli, Греция

Municipal Unit of Ano Liosia
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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Municipality of Fyli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Fyli, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 77,000
Продается дуплекс площадью 63 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон открыв…

Параметры недвижимости в Municipality of Fyli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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