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Жильё с видом на море в Municipality of Fodele, Греция

1 объект найдено
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в District of Malevizi, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Malevizi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 172 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной ду…
€500,000

Параметры недвижимости в Municipality of Fodele, Греция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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