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Купить таунхаус в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

Municipal Unit of Psychiko
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Neo Psychiko
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2 объекта найдено
Таунхаус 5 спаленв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 198,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …

Параметры недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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